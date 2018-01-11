У мережі показали виступ українського співака на білоруському відборі Євробачення-2018 (відео)

Український співак Нікіта Алексєєв (Alekseev) виступив на відборі в Мінську. Відео свого виступу співак розмістив у своєму Instagram.

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"Хвилюючий момент. Вперше виконав пісню Forever Сподіваюся, історія вам до душі!" - підписав відео артист. Відзначимо, для Євробачення Alekseev вибрав англомовну версію свого нового хіта "Навсегда".

Раніше Alekseev, який відмовився брати участь у Нацвідборі і оголосив про свій намір взяти участь у Євробаченні-2018 від Білорусі, представив пісню, з якою має намір виступити на міжнародному пісенному конкурсі.