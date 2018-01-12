Депутат Одеської облради намагався підкупити співробітника НАБУ за півмільйона доларів

Одному з депутатів Одеської обласної ради та його поплічнику сьогодні оголошено підозру за пропозицію надати неправомірну вигоду в розмірі 500 тис. доларів США службовій особі Національного антикорупційного бюро України, яка займає відповідальне становище.

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Як повідомляється на офіційному сайті Генеральної прокуратури, 4 листопада 2017 року із заявою до департаменту ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки звернулася особа, якій стало відомо про готування до надання зловмисниками працівнику НАБУ неправомірної вигоди за зняття арештів з рахунків суб’єкта господарської діяльності (бенефіціаром якого є депутат Одеської обласної ради) у сумі 185 млн грн та уникнення конфіскації заарештованих коштів, який задіяний у схемі заволодіння коштами Одеського міського бюджету.

Як повідомила прес-служба НАБУ, йдеться про гроші, отримані від продажу будівлі за завищеними цінами мерії Одеси. У НАБУ нагадали, що згадане приміщення в складі цілісного майнового комплексу державного підприємства «Завод «Краян» на початку 2016 року було продано за 4 млн грн, а у вересні того ж року його придбала одеська мерія вже за 185 млн грн.

Зазначені факти детективи НАБУ почали розслідувати в листопаді 2016 року. Під час слідства в грудні 2016 року ініційовано накладення арешту на рахунки згаданого суб'єкта господарської діяльності.

«В результаті узгодженої, злагодженої роботи працівників Департаменту та НАБУ, а також своєчасного проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 17.11.2017 – 21.11.2017 безапеляційно задокументовано факт пропозиції керівнику одного із підрозділів НАБУ неправомірної вигоди у сумі 500 тис. доларів США», - йдеться в повідомленні ГПУ.

Також зазначається, що наразі вживаються всі необхідні заходи щодо встановлення місцезнаходження підозрюваних, проводяться обшуки за місцем реєстрації та можливого місцеперебування підозрюваних, з метою вручення їм клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки останні ухиляються від слідства.

«У разі невстановлення місцезнаходження підозрюваних та неявки до слідчого Генеральної прокуратури України, останніх буде оголошено у державний та міжнародний розшук», - йдеться в повідомленні.

Попередньо дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція службовій особі, яка займає відповідальне становище, надати їй або третій особі неправомірну вигоду за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.