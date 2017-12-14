НАБУ на хабарі затримало голову Дружківського міськсуду Донецької області

Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали голову міського суду Донецької області на отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначається, що операція із затримання проводилася спільно із співробітниками Департаменту захисту економіки Національної поліції у Донецькій області під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Також затримано адвоката, який у вчиненні правопорушення виконував роль посередника.

«За версією слідства, служитель Феміди разом з адвокатом отримали неправомірну вигоду за винесення рішення про непритягнення фізичної особи до адміністративної відповідальності», - йдеться у повідомленні.

При цьому суму хабара не називають.

«Обох осіб затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманим особам про підозру. Тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину», - додали в НАБУ.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань детективи внесли у листопаді 2017 року на підставі звернення громадян.

За даними голови організації "Громадський патруль" Дениса Миронова, йдеться про голову Дружківського суду Геннадія Молибога.

Він зазначає, що Молибог міг отримати неправомірну вигоду від агента НАБУ в рамках оперативних дій.

Миронов зазначив у коментарі УП, що Молибог понад 8 років очолює Дружківський міський суд, та контролював хід практично всіх кримінальних справ, які були у відомості суду.