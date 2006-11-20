На Одещині 18-річна студентка вбила молотком свою матір і бабусю
13:56, 20 листопада 2006Суспільство
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Щоб приховати злочин - підпалила дім
У місті Котовську Одеської області затримано 18-річну студентку, яка вранці 19 листопада під час раптово виниклої сварки вбила молотком свою 61-річну матір та 87-річну бабусю, після чого з метою приховування злочину підпалила будинок.
Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.
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