На Одещині 18-річна студентка вбила молотком свою матір і бабусю

У місті Котовську Одеської області затримано 18-річну студентку, яка вранці 19 листопада під час раптово виниклої сварки вбила молотком свою 61-річну матір та 87-річну бабусю, після чого з метою приховування злочину підпалила будинок.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.