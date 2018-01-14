У Литві під час телемарафону зібрали понад 82 тисячі євро на гуманітарну допомогу для Донбасу

У Литві на національному телеканалі «LRT»у благодійному марафоні на підтримку України «Разом до перемоги» зібрано 82,7 тис. євро на гуманітарну допомогу для Донбасу, який постраждав внаслідок російської агресії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Другий благодійний телемарафон організували міжнародна волонтерська організація «Blue/Yellow» і Литовське національне радіо та телебачення.

Участь у заході, зокрема, взяли українські військові та волонтери з Донбасу.

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У рамках телемарафону свої музичні твори представили виконавці з України, Литви та Латвії.

«Лише упродовж прямого ефіру благодійного телемарафону глядачі надіслали біля 82 тис. 700 євро, отримувач яких - організація «Blue/Yellow», що надає допомогу постраждалим внаслідок російської агресії на території Донецької та Луганської областей, українським військовим, їхнім родинам, дітям, які втратили батьків, а також міським громадам», - наголосили в МЗС.