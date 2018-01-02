Росія займається "експортом агресії" — дипломат

15:16, 02 січня 2018
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Як зазначив дипломат, агресія Росії обумовлена поганими справами в економічній, політичній та інших площинах.

Ілюстрація / REUTERS

Директор департаменту міжнародних багатосторонніх відносин Фонду "Майдан закордонних справ", дипломат Олександр Хара заявив, що агресія Російської Федерації обумовлена поганими справами в економічній, політичній та інших площинах, це так званий "експорт агресії".

Росії зможе продовжувати агресію, в тому числі і проти України, в 2018-му році, розповів він на чаті в "Главреді".

"Мова йде як про фінанси, так і про готовність російського суспільства жити під режимом Путіна (президент РФ Володимир Путін — Ред.). Більш того, агресія Росії обумовлена поганими справами в економічній, політичній та інших площинах. Це так званий "експорт агресії", — зазначив гість.

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За словами співрозмовника видання, "історичною паралеллю є початок Другої світової війни з нацистською Німеччиною, коли вона була на грані глибокої економічної кризи".

"Отже, щоб її уникнути, потрібно було розширювати кордони Рейху. У Росії також традиційно є два режими: пригнічення або війна проти власних громадян (Північний Кавказ), або розширення кордонів імперії на сусідні держави", — підкреслив експерт.

Раніше секретар Священного Синоду Української православної церкви Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) говорив, що ідея "русского мира" провалилася, але Кремль продовжує просувати її.

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Теги: #агресія РФ#агресія Росії в Україні#експорт агресії РФ