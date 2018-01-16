Євробачення-2018: названі імена півфіналістів українського відбору

Телеканали СТБ та UA:ПЕРШИЙ визначилися з іменами півфіналістів, які будуть боротися за право представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Лісабоні.

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Вже з 10 лютого в прямих ефірах Нацвідбору ми побачимо 18 виконавців: The Erised, Сергій Бабкін, СONSTANTIN, Kozak System ,The ВЙО, Julinoza, Dilemma KAZKA, Yurcash, Mountain Breeze, Ingret, Kostenko, Vil'na, LAUD, Серед півфіналістів також є учасники двох минулих Нацотборов: TAYANNA, KADNAY, Pur:Pur, MELOVIN і ILLARIA.

За словами музичного продюсера Руслана Квінти, головна відмінність Нацвідбору на Євробачення 2018 в тому, що в складі півфіналістів хлопців більше, ніж дівчат, а всі пісні, які звучатимуть у прямих ефірах - авторські. "За час, поки тривав перший етап відбору, ми отримали понад 1000 заявок. Це говорить про те, як сильно розвивається наша музична індустрія. Я гордий тим, що сьогодні українські пісні набувають зовсім нове обличчя - сучасна, модне.

І саме на якісну пісню ми робили ставку. У ній повинна бути і любов до музики, і сміливе рішення, та особа артиста. Не важливо - відомий він чи ні. Ми провели колосальну роботу, щоб взяти самих-самих, і я з легкістю можу сказати, що в прямих ефірах глядач почує дуже якісну музику і побачить міцних (не побоюся цього слова) артистів. Особисто я вірю в кожного з них. Більш того, всі пісні написані самими учасниками, немає жодної "спецпокупки" - це мене, як музичного продюсера, дуже радує", - розповів він. У прямих ефірах Нацвідбору буде представлено близько 16 музичних жанрів, серед яких indi pop, authentic, reggie, house, experiment pop, folks та інші.

"Мені хотілося максимально урізноманітнити склад учасників за жанрами і стилями, щоб показати смаки хлопців і їх творчу складову. Я був доступний для всіх, хто хотів зі мною зустрічатися, обговорювати репертуар і його пошук. А всіх подали анкети "прошлогодников" переглядав як під мікроскопом; до них у мене були особливі вимоги, про що я попереджав відразу - це репертуар і новий творчий вектор. І можу сказати, що деякі мене приємно здивували, порадували серйозним підходом і тим, що почули всі рекомендації і якісно підготувалися", - додав Квінта.

Зазначимо, що 19 січня відбудеться жеребкування, результати якої визначать порядок виступів учасників у півфіналах. Нагадаємо, що у Нацвідборі 2018 заплановано два півфінали (10 та 17 лютого), в кожному з яких виступлять за 9 виконавців. У фінал, який відбудеться 24 лютого, пройдуть 6 учасників. Переможець Нацвідбору представить Україну на 63-му пісенному конкурсі Євробачення в Лісабоні з тією ж піснею, з якою він брав участь у відборі.