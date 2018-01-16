Скандальний екс-прокурор Сус за час домашнього арешту організував у квартирі біткойн-ферму (відео)
20:54, 16 січня 2018Суспільство
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Сус не гаяв час дарма під домашнім арештом.
У екс-прокурора Дмитра Суса закінчився термін домашнього арешту. Він записав дороге авто на бабусю, а торік із гуркотом був звільнений з Генпрокуратури і півроку не мав права цілодобово покидати квартиру.
За цей час він примудрився зайнятися бізнесом - оселю перетворив на біткойн-ферму, повідомляє ТСН.
Як повідомляв УНІАН, співробітник Суса був затриманий за крадіжку талонів на бензин.
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