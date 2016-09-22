НАБУ затримало співробітника скандального прокурора Суса за крадіжку талонів на бензин

Про це повідомляється на сторінці НАБУ у Facebook.

До НАБУ звернулась одна з сільських рад Черкаської області з заявою про незаконне заволодіння старшим слідчим в особливо важливих справах економічного департаменту ГПУ талонами на пальне на кілька сотень літрів.

За заявою потерпілої сторони, слідчі ГПУ заволоділи талонами під час обшуку. Обшук ті проводили в ході розслідування за фактами одержання неправомірної вигоди головою сільради - її підозрюють в отриманні хабаря в розмірі майже 5 млн грн. Є підтвердження того, що поцуплені талони використовував як сам слідчий, так і його дружина - для заправки особистих автомобілів, повідомляє НАБУ.

Співробітнику ГПУ закидають зловживання службовим становищем. За умови доведення вини в суді, це правопорушення "тягне" на на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. (ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України).

Антикорупційне бюро зазначає, що крадіжка талонів - не єдина проблема у даній справі.

"Викриття хабарів - добра справа. Але це - підслідність НАБУ. Слідчі ГПУ мали своєчасно поінформувати НАБУ про свої дії. Не вчинивши цього, вони порушили ст.216 Кримінального процесуального кодексу України. Чим це загрожує? Тим, що через порушення підслідності докази, зібрані слідством, можуть бути визнані в суді недопустимими. Відтак, навіть піймані на гарячому корупціонери зможуть уникнути покарання", - підкреслює НАБУ.

У департаменті, де працює затриманий прокурор, займає посаду і скандальний прокурор Дмитро Сус.

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12 серпня представники цього департаменту незаконно затримали та протягом 11 годин без складання протоколів затримання утримували в ньому двох працівників оперативно-технічного підрозділу Національного антикорупційного бюро. Співробітники НАБУ на конспіративній квартирі поруч з вказаним департаментом ГПУ здійснювали спостереження за прокурорами в рамках кількох кримінальних проваджень. Затримані працівники НАБУ повідомили про побиття, погрози та психологічний тиск. За їх словами, в цьому брав участь особисто Дмитро Сус.

17 серпня активісти вимагали звільнити Дмитра Суса з посади начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки, а також його колег по управлінню.

У той же день Сус заявив про викрадення автомобіля Audi Q7 - незадовго до цього у ЗМІ було опубліковано інформацію про те, що "універсал", на якому їздить прокурор, належить його бабусі.