В Раді закликали здати ДНК громадян, які розшукують зниклих на Донбасі родичів

Голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець закликала здати аналіз ДНК всіх громадян, які розшукують своїх родичів, зниклих у зоні проведення АТО на Донбасі.

Як повідомляє прес-служба депутата, на кінець грудня 2017 року в єдиній базі даних ДНК було внесено 866 ДНК-профілів, які були виділені з 2117 фрагментів тіл, доставлених пошуковими експедиціями із зони бойових дій.

Читайте такожОбмін списками полонених для чергового етапу планується 18 січня - Лутковська«Родини, які шукають свої рідних, зниклих в зоні проведення АТО, внесли до цієї бази 1533 своїх профілів, щоби можна було порівняти дані та з’ясувати, чи є серед фрагментів тіл ті, кого розшукують. На кінець грудня 2017 року встановлено лише 536 збігів за базою даних. Всі родини змогли отримати підтвердження смерті свого родича та отримати фінансову допомогу від держави, відповідно до чинного законодавства», - йдеться в повідомленні.

Водночас 330 профілів з єдиної бази даних ДНК залишаються неідентифікованими, адже є серед них і ті, хто воювали на іншому боці.

Щоби здати аналіз ДНК, громадянам України потрібно звернутися до будь-якого районного відділу поліції, де нададуть направлення на безкоштовний аналіз ДНК.

Зазначається, що для не громадян України цей аналіз буде платним і зробити його можна буде після реєстрації заяви про зникнення родича безвісти.

«Після отримання підтвердження ДНК ідентифікації для громадян інших країн можна буде розпочати офіційну процедуру перепоховання і перевезення тіл, які сьогодні безіменними поховані на військових цвинтарях», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у липні минулого року представник України у гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко повідомляла, що на окупованому Донбасі зникли безвісти 408 громадян України.