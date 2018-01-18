Хто поїде на Євробачення-2018: один з учасників назвав пісню, з якою буде підкорювати нацвідбір (відео)

Один із 18 учасників нацвідбору на "Євробачення-2018", гурт KAZKA назвав пісню, з якою побореться за право представляти нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі.

KAZKA візьме участь у нацвідборі з добре знайомою шанувальникам колективу композицією "Дива". Трек побачив світ у середині грудня минулого року. Про вибір пісні дует повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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"Був собі гурт KAZKA: experimental metal колектив з пристрастю до електро-фольку. І співав собі гурт пісень. І мав серед пісень тих одну забавну. І гурт поклав її в чарівну скриньку і надіслав на суд вельми шанованих музикантів. І пісня та настільки вразила, що самий головний і найсуворіший з музикантів сказав: "Ось так "Дива"! – написали учасники групи в соцмережі.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, півфінали нацвідбору на конкурс Євробачення-2018 заплановані на 10 та 17 лютого, фінал відбудеться 24 лютого. Жеребкування, за результатами якого буде визначено порядок виступу учасників у півфіналах, - 19 січня.