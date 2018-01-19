У Запоріжжі трьох патрульних підозрюють у катуванні затриманого водія

Прокуратурою Запорізької області повідомлено про підозру трьом патрульним поліцейським у катуванні затриманого на стаціонарному посту водія у жовтні 2017 року.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області.

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Згідно з повідомленням, працівники Управління патрульної поліції у Запоріжжі, перебуваючи на чергуванні на стаціонарному посту «Запоріжжя-північ», що розташований на автомагістралі при в’їзді до міста з боку Дніпра, зупинили транспортний засіб під керуванням потерпілого, перевищили службові повноваження працівників поліції, а саме застосували відносно громадянина фізичну силу, мордування, а також спеціальні засоби – гумовий кийок та кайданки, спричинивши останньому тілесні ушкодження, завдавши при цьому не менше 13 ударів по тілу та ногах.

Крім того, потерпілий неправомірно утримувався на вулиці біля блокпосту понад шість годин у нічний час, йому насильно обмежували можливість пересуватись, підходити до власного автомобіля та заходити до приміщення блокпосту, щоб зігрітись. Також громадянину не надавали їжу та воду, забороняли спілкуватися з родичами та адвокатом.

Про підозру за ч. 2 ст. 127 (катування вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями) КК України повідомлено двом поліцейським, ще одному поліцейському інкримінується ч. 2 ст. 365 КК України.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Санкцією статей за вчинені злочини передбачено кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.