Рада Європи хоче направити до Криму комітет із запобігання катуванням, аби перевірити стан ув'язнених

Президент Ради Європи Турбйорн Ягланд виступає за відправку до Криму представників Комітету з питань запобігання катуванням з метою вивчення умов утримання ув’язнених. Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідну інформацію в середу було оприлюднено на сайті ПАРЄ.

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«Він підкреслив, що описує як «тривожні повідомлення» стан ув'язнених, що утримуються в Криму. За його словами, організація повинна наполягати на відправці Комітету з питань запобігання катування до Криму для вивчення умов утримання там ув'язнених», - йдеться в повідомленні.

Ягланд також стверджує, що моніторинг прав людини в Криму стоїть серед пріоритетних питань порядку денного.

«Важливо, щоб в Європі у сфері захисту прав людини не було ніяких сірих зон», - наголосив президент РЄ.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».