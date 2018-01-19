Хресний хід і купання біля храму: як на Дніпропетровщині святкують Водохрещу (фоторепортаж, відео)

Віруючі Дніпропетровщини відзначають Водохрещу. 19 січня центральними вулицями обласного центру пройшов традиційний Хресний хід. Колону віруючих очолили священики Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомлять "Інформатор".

Колона Хресного ходу, налічувала близько 400 осіб. Більшу половину складали співробітники поліції в повному обмундируванні і загін Національної гвардії.

Спустившись до собору, керуючий Дніпропетровською єпархією митрополит Іриней провів святкову службу, після чого, за церковною традицією, висвітлив Дніпро. По закінченню «офіційної» частини, дніпровські «моржі» з ентузіазмом почали заходити у воду, щоб оздоровитися не лише фізично, але й духовно.

Відео: "Інформатор"

Як повідомляв УНІАН, співробітники посольства США також не побоялися крижаної води. Вранці 19 січня дипломати пірнали в Дніпро з нагоди святкування Водохреща.