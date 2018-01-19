Дипломати посольства США пірнули до Дніпра з нагоди Водохреща (відео)

Співробітники посольства США у Києві вранці 19 січня пірнали до Дніпра з нагоди святкування в Україні свята Водохреща. Відповідне відео було оприлюднено у Twitter посольства.

«Щороку 19 січня у Східній Європі люди долають свій страх перед крижаною водою заради багатовікової традиції. В Україні так святкують Водохреща. Сьогодні вранці працівники Посольства США зібрали всю свою відвагу, рушники та купальні костюми та пірнали у Дніпро», - говориться в повідомленні дипустанови.

Читайте такожНа свято Водохреща на водоймах України чергує понад 3 тисячі рятувальників Заступник голови місії США в Україні Джордж Кент, який взяв участь у пірнаннях, привітав українців зі святом.

Це чудове українське свято! Вода очищає! І ми, з американського посольства, поважаємо українські традиції», - наголосив він.

Щороку 19 січня у Східній Європі люди долають свій страх перед крижаною водою заради багатовікової традиції. В Україні так святкують Водохреща. Сьогодні вранці працівники Посольства США зібрали всю свою відвагу, рушники та купальні костюми та пірнали у Дніпро. ‍♂️ pic.twitter.com/DYMkhingju — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 19 января 2018 г.

Нагадаємо, 19 січня православні християни і греко-католики відзначають Хрещення Господнє або, як його ще називають, Йордан. За традицією, в цей день українці демонструють силу волі, занурюючись в ополонку.

У багатьох населених пунктах України місцева влада в переддень свята облаштувала спеціальні місця для купання.