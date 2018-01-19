20-річний українець потрапив до списку восьми найперспективніших моделей світу (відео)

Зірка дефіле від Prada, Versace й Valentino - 20-річний українець Ігор Любченко - потрапив до списку восьми найперспективніших моделей світу за версією New York Times. Нині у Парижі триває Тиждень чоловічої моди, і Любченко там у центрі уваги, повідомляє ТСН.

Сьогодні хлопець ледь встигає приймати пропозиції від усіх зацікавлених брендів, а ще декілька років тому хлопець із невеличкого містечка на Миколаївщині, котрий закінчував школу у Хотові під Києвом, навіть і не уявляв себе на сторінках відомих глянців.

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"Він навіть не любив фотографуватися, ми коли дізналися, були дуже раді за нього, пишаємося", - розповідає його однокласниця.

Потрапив Ігор у модельний світ завдяки випадковій зустрічі. 2014 року хлопець переїхав з батьками жити до Польщі. Саме там, просто на вулиці, до нього підійшла скаут з модельного агентства.

Пробний кастинг Ігор провалив, проте це не відбило його інтерес. Він розіслав свої фото в агенції і обрав AS Management. Вже у першому сезоні хлопець дефілював у Мілані для Prada.

"Ви знаєте, я не дотримуюся жодних дієт. Їм що завгодно, і це ніяк не впливає на мою вагу, ніяк не впливає на мою статуру. Це дуже великий плюс в модельному бізнесі", - каже хлопець.

Модельний бізнес – мінливе середовище, філософськи відзначає Ігор. Стверджує, ця кар'єра не назавжди. За 10 років бачить себе у великому бізнесі, а поки збирається "взяти від професії все". Вже за місяць ви зможете побачити Ігоря у рекламній кампанії одного всесвітньо відомого бренда, щоправда якого, він не зізнався.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно сина Вікторії і Девіда Бекхем визнали "моделлю року".