20-річний українець потрапив до списку восьми найперспективніших моделей світу (відео)
Сьогодні хлопець ледь встигає приймати пропозиції від усіх зацікавлених брендів, хоча раніше він навіть не любив фотографуватися.
Зірка дефіле від Prada, Versace й Valentino - 20-річний українець Ігор Любченко - потрапив до списку восьми найперспективніших моделей світу за версією New York Times. Нині у Парижі триває Тиждень чоловічої моди, і Любченко там у центрі уваги, повідомляє ТСН.
Сьогодні хлопець ледь встигає приймати пропозиції від усіх зацікавлених брендів, а ще декілька років тому хлопець із невеличкого містечка на Миколаївщині, котрий закінчував школу у Хотові під Києвом, навіть і не уявляв себе на сторінках відомих глянців.
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"Він навіть не любив фотографуватися, ми коли дізналися, були дуже раді за нього, пишаємося", - розповідає його однокласниця.
Потрапив Ігор у модельний світ завдяки випадковій зустрічі. 2014 року хлопець переїхав з батьками жити до Польщі. Саме там, просто на вулиці, до нього підійшла скаут з модельного агентства.
Пробний кастинг Ігор провалив, проте це не відбило його інтерес. Він розіслав свої фото в агенції і обрав AS Management. Вже у першому сезоні хлопець дефілював у Мілані для Prada.
"Ви знаєте, я не дотримуюся жодних дієт. Їм що завгодно, і це ніяк не впливає на мою вагу, ніяк не впливає на мою статуру. Це дуже великий плюс в модельному бізнесі", - каже хлопець.
Модельний бізнес – мінливе середовище, філософськи відзначає Ігор. Стверджує, ця кар'єра не назавжди. За 10 років бачить себе у великому бізнесі, а поки збирається "взяти від професії все". Вже за місяць ви зможете побачити Ігоря у рекламній кампанії одного всесвітньо відомого бренда, щоправда якого, він не зізнався.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно сина Вікторії і Девіда Бекхем визнали "моделлю року".