Сьогодні вночі Харківська ТЕЦ-5 припиняє роботу

Робота харківської ТЕЦ-5 на генерацію електроенергії та подачу тепла буде сьогодні опівночі зупинена.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на генерального директора теплоелектроцентралі Олега ШАПОВАЛОВА.

За його словами, основна причина призупинки підприємства – відсутність палива, яке з початку 2009 року подорожчало двічі – майже на 40%, і в травні відбулося ще одне подорожчання палива для генерації електроенергії (мазуту) ще на 30%.

При цьому, звертає увагу О.ШАПОВАЛОВ, з листопада минулого року вартість електроенергії для всіх категорій споживачів фактично не змінювалася. У зв’язку з цим ТЕЦ-5 на сьогоднішній день не має можливості закуповувати паливо – розраховуватися за мазут і природний газ і може працювати лише у збиток.

«Розуміючи, що робота «ТЕЦ-5» у збиток неможлива, дирекція теплоелектроцентралі ухвалила рішення в 0.0 годин припинити роботу всіх блоків. ТЕЦ-5 буде зупинена», - заявив О.ШАПОВАЛОВ.

Він також зазначив, що на даний момент заборгованість Харківських теплових мереж і підприємств – постачальників тепла, які обслуговують Харківський і Дергачівський райони в зоні дії теплоелектроцентралі, становить 160 млн. грн. Заборгованість же ТЕЦ-5 становить близько 98 млн. грн.

О.ШАПОВАЛОВ підкреслив, що нинішній стан речей ставить під загрозу своєчасну підготовку ТЕЦ-5 до роботи в осінньо-зимовий період.

«Підготовка теплоелектроцентралі до опалювального сезону можлива тільки за однієї умови – погашенні заборгованості теплових мереж за відпущену енергію, яку виробила ТЕЦ-5», - наголосив керівник ТЕЦ-5.