Бізнесмен стрибнув з 12 поверху під час обшуку

21:59, 22 червня 2009
Суспільство
2528 0

Проводиться службова перевірка

В Одесі підозрюваний у причетності до діяльності у складі організованої злочинної групи (ОЗГ) підприємець вистрибнув з вікна квартири, розташованої на 12 поверсі будинку, і загинув.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, інцидент стався після проведення санкціонованого обшуку у квартирі директора одного з приватних підприємств працівниками УБОЗ ГУМВС України у Вінницькій області.

Під час обшуку у квартирі підозрюваного було вилучено речові докази його причетності до діяльності у складі ОЗГ, а саме: платіжні документи на перерахування грошових коштів, документи на придбання золотих зливків, документи на будівництво приватного маєтку, а також вантажно-митні декларації, які викривають фігуранта кримінальної справи у злочинній діяльності.

Закінчивши обшук, слідчі запропонували підозрюваному згідно з чинним законодавством підписати протокол, однак підприємець несподівано вистрибнув через вікно квартири, розташованої на 12 поверсі будинку. Від отриманих травм він помер.

За даним фактом проводиться службова перевірка.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter