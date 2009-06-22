Бізнесмен стрибнув з 12 поверху під час обшуку

В Одесі підозрюваний у причетності до діяльності у складі організованої злочинної групи (ОЗГ) підприємець вистрибнув з вікна квартири, розташованої на 12 поверсі будинку, і загинув.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, інцидент стався після проведення санкціонованого обшуку у квартирі директора одного з приватних підприємств працівниками УБОЗ ГУМВС України у Вінницькій області.

Під час обшуку у квартирі підозрюваного було вилучено речові докази його причетності до діяльності у складі ОЗГ, а саме: платіжні документи на перерахування грошових коштів, документи на придбання золотих зливків, документи на будівництво приватного маєтку, а також вантажно-митні декларації, які викривають фігуранта кримінальної справи у злочинній діяльності.

Закінчивши обшук, слідчі запропонували підозрюваному згідно з чинним законодавством підписати протокол, однак підприємець несподівано вистрибнув через вікно квартири, розташованої на 12 поверсі будинку. Від отриманих травм він помер.

За даним фактом проводиться службова перевірка.