Зі сльозами і оркестром: в Одесі прощаються із загиблим в перестрілці поліцейським (фото)

В Одесі попрощалися з поліцейським Сергієм Пригаріним, застреленим 19 січня в центрі міста «сталіністом» Валентином Дорошенком.

Як передає кореспондент УНІАН, на траурну церемонію, яка пройшла в Будинку офіцерів, прибули сотні людей.

Попрощатися з 27-річним дільничним Пригаріним прийшли співробітники поліції, в тому числі начальник регіонального главку Дмитро Головін, голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов, перший віце-мер Одеси Анатолій Орловський та інші. Також на церемонії був присутній заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

У зв'язку з великим напливом людей було тимчасово обмежено рух автотранспорту.

Після прощання в Будинку офіцерів церемонія тривала на Новоміському кладовищі, де зараз у храмі проходить літургія, після чого відбудеться поховання.

Сергій Пригарін був уродженцем Вознесенська Миколаївської області, проживав в Одесі, де у нього залишилися дружина і 2-річна дочка.

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Як повідомляв УНІАН, 19 січня в центрі Одеси під час затримання зловмисника було поранено чотирьох людей, у числі яких троє поліцейських. Один з них - 27-річний дільничний інспектор Сергій Пригарін - від отриманих ран помер у лікарні. Також вбито двох, в числі яких зловмисник, який стріляв у правоохоронців.

Застрелений зловмисник - житель Одеси Володимир Дорошенко, відомий своєю проросійською позицією, а також неадекватними вчинками. Наприклад, у 2009 році він прибув до міськради і заявив, що «викликає на дуель» чинного тоді мера міста Едуарда Гурвіца. Також приїжджав на Думську площу до будівлі мерії верхи на коні зі «шпагою».

Крім того, він був активним учасником акцій антимайдану, що проходили на Куликовому полі в 2013-2014 роках.

Дорошенко перебував у розшуку, намагався балотуватися на пост мера.