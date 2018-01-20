Перестрілка в Одесі: вбитий стрільцем чоловік намагався перешкодити йому стріляти в поліцейських

Убитий вчора в центрі Одеси чоловік намагався перешкодити Валентину Дорошенку, який відкрив вогонь по правоохоронцях, стріляти в поліцейських.

Про це радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк написав у Facebook і розмістив фото чоловіка.

«Це громадянин, якого було застрелено на Новосельського. Його ім'я Костянтин Піковський («Піка»). За показаннями свідків і очевидців, слідство також схиляється до цієї думки, він намагався перешкодити Дорошенку вести вогонь по поліцейських і навіть намагався надати їм медичну допомогу, зупинити кровотечу», - повідомив Форостяк.

Він припускає, що саме за це Дорошенко здійснив у Піковського «смертельний постріл в упор», і від поранення в серце він помер на місці.

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Як повідомляв УНІАН, 19 січня в центрі Одеси під час затримання зловмисника було поранено чотирьох людей, серед яких троє поліцейських. Один із них - 27-річний дільничний інспектор Сергій Пригарін - від отриманих поранень помер у лікарні. Також вбиті двоє, серед них зловмисник, який стріляв у правоохоронців.

Застрелений зловмисник - житель Одеси Валентин Дорошенко, відомий своєю проросійською позицією, а також неадекватними вчинками. Приміром, у 2009 році він прибув до міськради й заявив, що «викликає на дуель» чинного тоді мера міста Едуарда Гурвіца. Також приїжджав на Думську площу до будівлі мерії верхи на коні зі «шпагою».

Крім того, він був активним учасником акцій антимайдану, що проходили на Куликовому полі в 2013-2014 роках.

Дорошенко перебував у розшуку, намагався балотуватися на посаду мера.