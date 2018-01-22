Концерт David Guetta у Києві: відомий діджей вийде на сцену розміром з будинок

У Києві 28 січня відбудеться сольне шоу знаменитого музиканта, продюсера та діджея Девіда Гетта. В українську столицю артист приїжджає вперше.

Французький діджей збере на своєму танцполі більше десяти тисяч любителів електронної музики. Масштабне шоу - це фішка артиста. Він регулярний хедлайнер найбільших фестивалів світу: Tomorrowland, Ultra Music Festival, EDC, Exit, Sziget та інших.

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Україна стане однією з восьми країн Європи, які приймуть у себе шоу David Guetta. Більше того, однією з перших. Ставити шоу будуть досвідчені іноземні фахівці з Європи та США. Слухачам обіцяють краще звукову систему, щоб сповна насолодитися звучанням топового діджея.

Для концерту спеціально розроблений технічний проект. В ньому передбачені сотні світлових приладів, величезні екрани, лазери, піротехніка, вогонь і дим. Але саме вражаюче — величезна сцена. Вона буде розміром з будинок з кількома поверхами.