"Найважчий бій у їхньому житті": лікар у Дніпрі розповів про стан постраждалих від вибуху гранати поліцейських

Двох поліцейських, постраждалих від вибуху гранати 22 січня у Бердянську Запорізької області, прооперували в Дніпрі.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook головний лікар Дніпровської лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, поранених 22 січня гелікоптером було доставлено до Дніпра.

За словами головного лікаря, у 34-річного старшого лейтенанта осколками розбитий живіт, також він отримав перелом стегна. Хірурги також вилучили в нього два осколки, що застрягли в районі хребта.

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У іншого – 32-річного старшого лейтенанта – осколками поранений кишківник. Його оперували понад три години. Крім того, у поліцейського осколками розрізана шия та трахея.

"Чоловікові провели ангіографію, наразі його готують до великої операції — пластики пошкоджених тканин", - повідомив Риженко.

Він зазначив, що обидва правоохоронці нині перебувають на кисневій підтримці.

"Найважчий бій в їхньому житті був не вчора, а буде завтра", - зазначив Риженко.

Він також повідомив, що поранені забезпечені необхідними ліками.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня троє співробітників карного розшуку отримали тяжкі осколкові поранення під час проведення оперативно-розшукових заходів у Бердянську.

Раніше судимий зловмисник, який підірвав гранату, загинув.