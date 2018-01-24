"Найважчий бій у їхньому житті": лікар у Дніпрі розповів про стан постраждалих від вибуху гранати поліцейських
Поранених 22 січня гелікоптером було доставлено до Дніпра. Обидва правоохоронці нині перебувають на кисневій підтримці.
Двох поліцейських, постраждалих від вибуху гранати 22 січня у Бердянську Запорізької області, прооперували в Дніпрі.
Як повідомив на своїй сторінці у Facebook головний лікар Дніпровської лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, поранених 22 січня гелікоптером було доставлено до Дніпра.
За словами головного лікаря, у 34-річного старшого лейтенанта осколками розбитий живіт, також він отримав перелом стегна. Хірурги також вилучили в нього два осколки, що застрягли в районі хребта.
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У іншого – 32-річного старшого лейтенанта – осколками поранений кишківник. Його оперували понад три години. Крім того, у поліцейського осколками розрізана шия та трахея.
"Чоловікові провели ангіографію, наразі його готують до великої операції — пластики пошкоджених тканин", - повідомив Риженко.
Він зазначив, що обидва правоохоронці нині перебувають на кисневій підтримці.
"Найважчий бій в їхньому житті був не вчора, а буде завтра", - зазначив Риженко.
Він також повідомив, що поранені забезпечені необхідними ліками.
Як повідомляв УНІАН, 22 січня троє співробітників карного розшуку отримали тяжкі осколкові поранення під час проведення оперативно-розшукових заходів у Бердянську.
Раніше судимий зловмисник, який підірвав гранату, загинув.