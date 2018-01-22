Двоє правоохоронців залишаються у тяжкому стані після вибуху гранати у Бердянську

17:40, 22 січня 2018
Інциденти
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Як стало відомо, оперативники відпрацьовували територію у пошуку квартирних крадіїв.

Двоє правоохоронців, постраждалих від вибуху в Бердянську, досі у тяжкому стані / кадр з відео ТСН

Двоє правоохоронців, які зазнали поранень від вибуху гранати у Бердянську досі перебувають у тяжкому стані.

Життю третього поліцейського наразі нічого не загрожує, повідомляє ТСН.

У сюжеті зазначається, що поліцейські відпрацьовували інформацію щодо крвартирних крадіїв.

Правоохоронці помітили авто, в салоні якого було кілька осіб. Побачивши поліцію один з молодиків намагався втекти. Під час переслідування оперативники застосували зброю, а зловмисник гранату.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок вибуху зловмисник загинув, троє правоохоронців отримали травми.

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Теги: #вибух у Бердянську#стан правоохоронців#постраждалі від вибуху в Бердянську