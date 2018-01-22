Двоє правоохоронців залишаються у тяжкому стані після вибуху гранати у Бердянську
17:40, 22 січня 2018Інциденти
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Як стало відомо, оперативники відпрацьовували територію у пошуку квартирних крадіїв.
Двоє правоохоронців, постраждалих від вибуху в Бердянську, досі у тяжкому стані / кадр з відео ТСН
Двоє правоохоронців, які зазнали поранень від вибуху гранати у Бердянську досі перебувають у тяжкому стані.
Життю третього поліцейського наразі нічого не загрожує, повідомляє ТСН.
У сюжеті зазначається, що поліцейські відпрацьовували інформацію щодо крвартирних крадіїв.
Правоохоронці помітили авто, в салоні якого було кілька осіб. Побачивши поліцію один з молодиків намагався втекти. Під час переслідування оперативники застосували зброю, а зловмисник гранату.
Двоє правоохоронців залишаються у тяжкому стані після вибуху гранати у Бердянську
Як повідомляв УНІАН, внаслідок вибуху зловмисник загинув, троє правоохоронців отримали травми.
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