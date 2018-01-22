Двоє правоохоронців залишаються у тяжкому стані після вибуху гранати у Бердянську

Двоє правоохоронців, які зазнали поранень від вибуху гранати у Бердянську досі перебувають у тяжкому стані.

Життю третього поліцейського наразі нічого не загрожує, повідомляє ТСН.

У сюжеті зазначається, що поліцейські відпрацьовували інформацію щодо крвартирних крадіїв.

Правоохоронці помітили авто, в салоні якого було кілька осіб. Побачивши поліцію один з молодиків намагався втекти. Під час переслідування оперативники застосували зброю, а зловмисник гранату.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок вибуху зловмисник загинув, троє правоохоронців отримали травми.