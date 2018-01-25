Аферисти намагаються незаконно використовувати бренд "Сніданку з 1+1" та "ТСН"

Телеканалу «1+1» стало відомо, що зловмисники, копіюючи дизайн офіційних ресурсів «1+1 медіа», рекламують сумнівні медичні препарати від імені ведучих та експертів «Сніданку з 1+1» та «ТСН».

Так, на сторонніх інтернет-платформах з’являються псевдо-інтерв’ю щодо «ефективності» тих чи інших засобів, сюжети про які нібито виходили в ефірі «1+1», тим самим вводячи в оману глядачів, які роками довіряють бренду каналу.

Офіційно заявляємо, що телеканал «1+1» не рекламує у своїх програмах сумнівну продукцію, застерігає своїх глядачів від її придбання, закликає бути пильними і ретельно перевіряти інформацію. У свою чергу, із зловмисниками телеканал «1+1» буде вирішувати ситуацію у правовому полі.