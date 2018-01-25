Лобода показала в новому кліпі, як спокушає молодих хлопців (відео)

LOBODA представила один з найдорожчих кліпів в історії вітчизняного шоу-бізнесу. У новому відео на пісню "Хлопець", яке в першу чергу вражає масштабними зйомками і неймовірними трюками, співачка постає в образі жінки-вамп: холодною, пристрасною і здатною на все заради свого захоплення.

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"Сюжет кліпу простий, – говорить режисер і продюсер співачки Нателла Крапівіна: LOBODA – це жінка, для якої не існує кордонів. Вона здатна змінювати реальність навколо. І коли на її шляху постає молодий і красивий "хлопець" вона з легкістю забирає його в свій запаморочливий світ. Ось тільки вижити в світі таких пристрастей дано далеко не кожному. Такі умови гри".

Локацією кліпу був обраний величезний замок, побудований в стилі готичної архітектури, що вмістив у себе і танцпол і ресторанний зал і навіть майданчик для вертольота. Вертоліт, до речі, незважаючи на свій неживий статус, плани знімальної групи все ж таки вніс свої корективи. "Через нельотну погоду нам довелося відкласти зйомки, весь графік в результаті збився і найцікавіше, що у виграші від цього залишилася наша чотиринога героїня – пантера. Її тривала оренда обернулася нам в суму, порівнянну з бюджетом маленької країни", – розповідає Світлана.