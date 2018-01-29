У Києві судять викрадачів, які вимагали $5 мільйонів у біткоїнах за двох громадян Вірменії (відео)

Двоє затриманих, яких підозрюють в викраденні братів-вірменів, затримали на Сумщині.

$5 млн у біткоїнах вимагали викрадачі двох громадян Вірменії. Хлопців викрали серед білого дня у Києві і тримали в заручниках 70 діб. Доки одному з них не вдалося вирватися.

Читайте такожСпівробітника Українського бюро Інтерполу підозрюють у викраденні людини та грабежі На лаві підсудних у Голосіївському суді 22-річна Поліна Салівон і її співмешканець - 41-річний громадянин Росії Асламбек Мусітов. Їм обирають запобіжний захід. Пару підозрюють у викраденні людей - це до 10 років за ґратами, і плануванні нових злочинів, повідомляє ТСН.

«Було знайдено ще кілька папок з досьє на інших людей, можливо, плани у них були скоїти ще такі злочини», - розповідають в поліції.

Першими їхніми жертвами стали двоє громадян Вірменії. Їх викрали серед білого біля під’їзду будинку в одному з районів столиці. Це були двоюрідні брати, батько одного з них - відомий у Вірменії бізнесмен. За сина і племінника у нього вимагали $5 млн біткоїнами.

Викрадених хлопців шукали два місяці. Вже згодом стало відомо, що спочатку їх утримували у підвалі в одному із сіл на Київщині, а коли похолодало, перевезли. Знайти їх було майже неможливо.

До будинку у селі Софіївська Борщагівка під Києвом бранців перевезли перед новим роком і майже місяць тримали на другому поверсі, аж поки одному з них не вдалося звільнитися з кайданок, собою вибити скло, при цьому він серйозно поранився, однак все-таки зміг перелізти через паркан і знайти допомогу.

Його брат вистрибнути з вікна не встиг. Той, хто мав охороняти бранців, коли зрозумів, що одного упустив, сам вирішив втекти. Піти непоміченим тут нескладно, будинок на околиці села. Довкола або будівництво, або високі сусідські паркани.

За версією слідства, будинок, у якому утримували бранців, за підробними документами Поліна орендувала на 4 місяці за 80 тис. грн і планувала подовжити угоду. Хто навів зловмисників на сина бізнесмена, поки невідомо.

«Вони не були знайомі, ми встановлюємо, хто їм надав інформацію про викрадених хлопців, про фінансовий стан родини, чому вони таку суму вимагали», - додають поліцейські.

Другого брата звільнили того ж дня. Нині обох ховають від журналістів. Вони співпрацюють зі слідством, хоч злочинці перестрахувалися і тримали бранців у масках.

Двоє затриманих, яких підозрюють в викраданні братів-вірменів, затримали на Сумщині. Вони намагалися втекти до Росії. Найближчі два місяці пара проведе у СІЗО. Їхні поплічники досі на волі.