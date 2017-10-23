Викрадення дитини у Києві: хлопця підозрюваної відпустили

Хлопця Даяни Шаль, яку підозрюють у викрадені дитині з-під дверей дитсадка, сьогодні відпустили, його до кримінальної відповідальності поки не притягуватимуть, передає ТСН.

Він, за тими свідченнями що є наразі, не був у змові з дівчиною і викрадену дитину справді сприйняв за свою.

Тим часом Оболонський суд Києва обирає запобіжний захід самій 20-річній підозрюваній. Обвинувачення проситиме для неї цілодобовий домашній арешт з обов'язковим носінням браслету. До викрадення дитини дівчина, ймовірно, готувалася, але скільки часу - слідчі поки що не можуть сказати. Викрадала дитину вона для себе, щоб видати за власну. Дівчина начебто народила дитину від свого хлопця, а він, нібито, хотів побачити немовля на власні очі.

Читайте такожЗ'явилося відео викрадення немовляти із дитсадка у Києві

"Вказану дитину мала видавати за свою, оскільки її дитина померла відразу після пологів. На цей час вказана версія перевіряється, оскільки для встановлення того, чи справді народжувала і який пройшов проміжок часу, необхідна судова експертиза, яка буде призначена після розгляду клопотання сьогодні в суді", - повідомив представник обвинувачення Володимир Вербановський.

Окрім судово медичної експертизи щодо її ймовірних пологів дівчині також призначать психіатричну експертизу.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня батько немовляти приїхав у садок по старшу доньку, пішов нагору до групи, а молодшу дитину лишив у колясці на першому поверсі, її викрали.

Викрадення зафіксували камери відеоспостереження, дитину знайшли менш ніж за добу неподалік Києва. 20-річних хлопця й дівчину затримали за підозрою у викраденні малолітньої дитини.