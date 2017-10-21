Викрадачці дитини у Києві загрожує 12 років позбавлення волі - поліція

Жінці, яка вчора в столиці викрала дитину, загрожує покарання у вигляді 12 років ув'язнення. Про це начальник Головного управління Нацполіції у Києві Андрій Крищенко повідомив на брифінгу, який транслював телеканал «112 Україна».

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"Роль чоловіка, який також був задіяний у викраденні дитини, також, до речі, 1997 року народження, ще не визначена слідством. Чи вони спільно викрадали дитини, чи він був поставлений перед фактом, буде виявлено в подальшому", - сказав Крищенко.

Він повідомив, що дитина провела ніч у вагончику в досить поганих умовах у Вишгороді, де саме проживають викрадачі. Зараз дитину вже передали батькам.

За словами Крищенко, затримана жінка повідомила, що вони разом з чоловіком втратили дитину і викинули її на смітник. При цьому він додав, що поліцейські будуть встановлювати, чи справжнє це твердження.

"Жінка плутається у свідченнях, але наша версія, що вона таким чином, враховуючи, що у неї також була дівчинка, хотіла приховати смерть своєї дитини та видати цю дитину за свого, але це тільки версія", - підкреслив Крищенко. Він сказав, що психічний стан жінки буде встановлено після проведення експертизи.

Прокуратура Києва готує повідомлення про підозру двом особам, які вчора на Оболоні викрали 1,5-місячну дитину. Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Відзначається, що сьогодні близько 12.30 співробітники поліції затримали в Києві двох осіб, які обґрунтовано підозрюються у викраденні 1,5-місячної дитини. В даний час Київської місцевою прокуратурою N5 зазначеним особам готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України клопотання про обрання запобіжного заходу. Із затриманими проводяться слідчі дії.

Крім того, прокуратурою спільно з поліцією вживаються всі можливі заходи і слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння цього злочину.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 20 жовтня, в Оболонському районі Києва було викрадене немовля, поки батько забирав з дитсадка старшу дочку.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Оперативники встановили, що дитину викрала жінка, з камер спостереження було видно, що зловмисниця стежила за чоловіком з коляскою, оскільки камери зафіксували її по маршруту руху батька з дитиною. Сьогодні поліцейські затримали жінку.