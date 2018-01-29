Соцмережі відреагували на повернення екс-Бориса Апреля Зіанджі на сцену (відео)
На вокальному шоу "Голос країни" виступила співачка-трансгендер Зіанджа, відома раніше як Борис Апрель.
Вона виконала композицію Smash Into You співачки Бейонсе. Своїм співом Зианджа зуміла розвернути до себе крісла одразу всіх чотирьох тренерів – Джамали, Потапа, Тіни Кароль та Сергія Бабкіна.
Соцмережі бурхливо відреагували на повернення екс-Бориса Апреля на сцену:
Back in the game #Зіанджа#ГолосКраїни#Зианджаhttps://t.co/CTUfVAhfD7— Zi (@ziasphere) January 28, 2018
У підліткові роки ти був моїм натхненником, дивлячись на тебе, я знаходив у собі сили змінюватися і не боятися бути собою. Спасибі.— Макс Клап (@MaxKlap) January 29, 2018
Радий, що ти,тепер вже, знайшла себе, #Зианджа. Дійсно, для мене ти Людина, яка створює враження. З поверненням! #БорисАпрельpic.twitter.com/5HfEl8bRaX
Згадала анонси, знайшла трансляцію прямого ефіру, тільки-Тільки закінчила співати і почалося обговорення...судді в удаваному шоці, хоча впевнена, Всі все знали і були попереджені, тим більше інфа про зміну статі співака по імені Борис Апрель гуляла змі активно, хоча і три-чотири роки тому. Сам артист не підтверджував і не спростовував, але моє серце підказувало, що це правда і як виявилося, я була права. #Зианджа інша...мила, іскриста, дуже відкрита і як і раніше, тремтяча. Ми були знайомі особисто, пару раз спілкувалися досить искрене. Я відчувала, що молодий чоловік ще в пошуку себе,свого місця, і такий потужний пресинг і увагу з боку глядачів та ЗМІ просто не витримає. Силоньок замало, і шкіра дуже тонка. Він зробив паузу, змінив рід діяльності і кардинально життя! І тепер я бачу особистість, яка готова тримати удар, а їх буде стільки, що однієї пари боксерських рукавичок не вистачить. Тримайся, красуня, зроби максимально можливе, дістань свої найбільш сильні і яскраві ноти і їдь назад. Тут ти Гулівер або "поп-корн",як висловилася народна в латексі, предмет для насмішок, мішень для дартсу, але ніяк не для реалізації своїх бажань! Так історично склалося, на жаль. І дякую за сміливість бути собою! ОБОЖНЮЮ #неугомоннаяМонро UPD:фаст-фуд
Ведуча телешоу Катя Осадча вирішила сфотографуватися з епатажною артисткою й опублікувала фото в Іnstagram програми "Світське життя". Під ним можна прочитати різні коментарі - від слів підтримки до засудження:
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, своїм тренером на вокальному конкурсі "Голос країни" Зіанджа обрала Потапа.
"Ви дуже гарна дівчина, і я щасливий, що ви прийшли на цей проект. Мені подобається ваша трансформація, адже у творчості, як і у житті немає "чорного" і "білого", - звернувся до дівчини-трансгендера Потап.