Соцмережі відреагували на повернення екс-Бориса Апреля Зіанджі на сцену (відео)

У мережі не всім сподобався як виступ епатажної артистки, так і її новий вигляд. Та є й багато її прихильників.

На вокальному шоу "Голос країни" виступила співачка-трансгендер Зіанджа, відома раніше як Борис Апрель.

Вона виконала композицію Smash Into You співачки Бейонсе. Своїм співом Зианджа зуміла розвернути до себе крісла одразу всіх чотирьох тренерів – Джамали, Потапа, Тіни Кароль та Сергія Бабкіна.

Соцмережі бурхливо відреагували на повернення екс-Бориса Апреля на сцену:

У підліткові роки ти був моїм натхненником, дивлячись на тебе, я знаходив у собі сили змінюватися і не боятися бути собою. Спасибі.

Радий, що ти,тепер вже, знайшла себе, #Зианджа. Дійсно, для мене ти Людина, яка створює враження. З поверненням! #БорисАпрельpic.twitter.com/5HfEl8bRaX — Макс Клап (@MaxKlap) January 29, 2018

Ведуча телешоу Катя Осадча вирішила сфотографуватися з епатажною артисткою й опублікувала фото в Іnstagram програми "Світське життя". Під ним можна прочитати різні коментарі - від слів підтримки до засудження:

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, своїм тренером на вокальному конкурсі "Голос країни" Зіанджа обрала Потапа.

"Ви дуже гарна дівчина, і я щасливий, що ви прийшли на цей проект. Мені подобається ваша трансформація, адже у творчості, як і у житті немає "чорного" і "білого", - звернувся до дівчини-трансгендера Потап.