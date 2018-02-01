"Н**уй він мені не потрібен": корифей української естради Бобул образився через популярність Апреля-Зіанджі

Співак вважає, що Зіанджа повернулася на сцену через те, що не знайшла себе в інших професіях.

Народний артист України і естрадний співак Іво Бобул поділився своєю думкою про повернення на сцену екс-Бориса Апреля виконавиці Зіанджі, яка стала учасницею вокального шоу "Голос країни".

Артист вважає, що вона нічого не зробила заради своєї популярності і не заслуговує на таку увагу. Про це повідомляє "Обозреватель".

"Цей маразм вже набрид, хто такий цей Апрель? Це пацан, став жінкою. І що? Яка популярність? Хто він такий взагалі? Хто його знає крім Києва і ще п'ятнадцяти чоловік, які крутяться навколо нього?" - сказав 64-річний Бобул.

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Співак вважає, що Зіанджа повернулася на сцену через те, що не знайшла себе в інших професіях.

"На сцену він сунеться. А куди йому ще сунутися? Він співак, який щось зробив? Що він заспівав таке, щоб я сказав, що він зірка? Він нічого не співав, я не знаю жодної його пісні. Чи не знав і знати не хочу", - зазначив він.

Артист стверджує, що в Україні є багато інших талановитих людей.

"Стільки цікавих людей навколо. Письменників, артистів, а що таке Апрель? Сидів там десь в Штатах два роки і тут раптом приїхав, вирішив, що тут він стане зіркою, тому то він став бабою. Це його особиста трагедія. Чому Україна повинна це слухати?! " - додав народний артист.

Також Бобул не погодився оцінити голос Зіанджі, але зізнався в тому, що йому прикро спостерігати таку популярність молодої дівчини-трансгендера.

"Н**уй він мені не потрібен, вибачте, що так кажу, але мені прикро, я пропрацював 40 років на сцені - про мене не пишуть", - підсумував артист.