Дівчина-трансгендер Зіанджа: повернення екс-Бориса Апреля на сцену викликало фурор (фото, відео)

Артистка взяла участь у "сліпих прослуховуваннях" на "Голосі країни".

У першому етапі "сліпих прослуховувань" вокального конкурсу взяла участь "феномен" проекту, дівчина-трансгендер Зіанджа, колись добре відома всім як Борис Апрель.

Усі були приголомшені і не одразу впізнали у рудій дівчині колись знаменитого "звездного воина Борю", передає ТСН.

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"Десять років тому я була відома, як Борись Апрель. А зникла зі сцени я, тому що не впоралась з критикою: була маленькою дитиною і мені дуже не вистачало нових знань, освіти. Тому всі ці роки я подорожувала, зокрема жила в Америці, та вчилася. Але відчула, що моє покликання – це музика. Дуже хочу знову побачити палаючі очі глядачів", - розповіла Зіанджа про те, чому взяла участь у проекті.

Виконавиця з’явилася на сцені в зеленому топі та помаранчевій спідниці. Вона виконала композицію Smash Into You співачки Бейонсе. Своїм співом Зіанджа зуміла розвернути до себе крісла одразу всіх чотирьох тренерів – Джамали, Потапа, Тіни Кароль та Сергія Бабкіна.

Та своїм тренером врешті Зіанджа обрала Потапа.

"Ви дуже гарна дівчина, і я щасливий, що ви прийшли на цей проект. Мені подобається ваша трансформація, адже у творчості, як і у житті немає "чорного" і "білого", - звернувся до дівчини-трансгендера Потап.