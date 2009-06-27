Кабмін дає гроші на харківське метро

Кабінет міністрів України розпорядженням № 717-р від 24 червня 2009 року затвердив проект будівництва третьої лінії Харківського метрополітену від станції «Метробудівців імені Г.І.Ващенка» до станції «Одеська» загальною кошторисною вартістю 1 млрд. 359 млн. 336,681 тис. грн.

Текст документа розміщено на сайті уряду.

Зокрема, вартість будівельно-монтажних робіт становить 1 млрд. 010 млн. 806 тис. грн., устаткування та інвентарю – 64 млн. 689 тис. грн., пуско-налагоджувальних робіт – 5 млн. 931 тис. грн., інші витрати – 277 млн. 911 тис. грн. Термін будівництва – 48 місяців.

Будівельна протяжність лінії у двоколійному вимірюванні становить 3,5 км, експлуатаційна протяжність – 3,47 км.

Довідка УНІАН. Харківський метрополітен посідає друге місце в Україні за протяжністю ліній і кількістю перевезених пасажирів. На сьогодні протяжність всіх ліній метрополітену становить 35,59 км, на яких розташовано 28 станцій. Інвентарна кількість вагонів – 321.