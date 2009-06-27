У Сумах сьогодні розпочинається Всеукраїнський фестиваль духової музики

У Сумах до Дня Конституції 27-28 червня вже в десятий раз пройде Всеукраїнський фестиваль духової музики «Сурми України», який до цього року мав назву «Сурми Конституції».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради, нова назва мистецького дійства обумовлена тим, що протягом всіх фестивальних років його головною складовою є кращі духові оркестри Збройних сил України.

Цього року участь у фестивалі беруть зразково-показовий оркестр Збройних сил України (м. Київ), оркестр Західного територіального Центру військово-музичного мистецтва (м. Львів), оркестр Центру військово-музичного мистецтва Повітряних сил ЗСУ (м. Вінниця), оркестр Південного територіального центру військово-музичного мистецтва (м. Одеса), оркестр військово-музичного Центру Сухопутних військ ЗСУ (м. Чернігів), духовий оркестр 27-го реактивного артилерійського полку (м. Суми), народний духовий оркестр Сумського вищого училища мистецтв і культури ім. Д. Бортнянського (м. Суми).

Крім того, гостем фестивалю стане військово-показовий оркестр Міністерства оборони Грузії (м. Тбілісі).

Разом з уславленими колективами учасниками фестивалю стануть і дитячі духові оркестри: зразковий дитячий духовий оркестр "Віртуози "Імпульсу" Будинку культури казенного підприємства "Імпульс"(м. Шостка, Сумська область) та дитячий духовий оркестр Солоницівського дитячого клубу "Орлятко" Дергачівського району Харківської області.

27 червня о 18.00 на Театральні площі відбудеться урочисте відкриття фестивалю та шоу духових оркестрів.

А в день Конституції України – 28 червня – військові сурми гратимуть з ранку й до вечора: на урочистостях на площі Незалежності, під час марш-параду по вулиці Соборній, на концерті духової музики в сквері ім. Т.Г.Шевченка, на святковому концерті в театрі ім. М.С. Щепкіна, а також на майданчиках міста та в дитячо-оздоровчих центрах «Чайка» і «Зоряний.

Завершиться фестиваль у неділю о 18.30 на стадіоні «Ювілейний», де, як і завжди, відбудеться гала-концерт.

На всі заходи Х Всеукраїнського фестивалю духової музики «Сурми України» вхід буде вільний.