НБУ: українці стали частіше їздити на заробітки до Польщі, рідше - до Росії

В Україні в останні кілька років посилилася як внутрішня, так і зовнішня трудова міграція.

Українські громадяни стали частіше їздити на заробітки до Польщі, натомість міграція до Росії знизилася.

Про це сказано в інфляційному звіті НБУ. В Україні в останні кілька років посилилася як внутрішня, так і зовнішня трудова міграція, що, серед інших чинників, було зумовлено військовою агресією, макроекономічною кризою та погіршенням добробуту домогосподарств, високим рівнем молодіжного безробіття.

"Найбільше українці виїжджали на заробітки до Польщі, Росії, Італії та Чехії. Причому в останні роки потоки українських мігрантів до Польщі суттєво зросли (на тлі зростання економіки Польщі, спрощення правил працевлаштування, надання низки переваг та можливостей для українців, що мали карту поляка, зрештою спрощення перетину кордону через введення безвізового режиму з країнами ЄС). Натомість міграція до Росії зменшилася, у тому числі через складні міждержавні відносини", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Польщі визнали, що їм не обійтися без працівників з України

Зокрема, за даними Eurostat, 87% дозволів на проживання, які українці отримали в ЄС в 2016 році, їм надала Польща. За даними Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики Польщі, 95% всіх дозволів на працевлаштування, виданих Польщею у першому півріччі 2017 року, отримали українські громадяни.

Як повідомлялося, міграційні процеси можуть посилитися в найближчі роки, зокрема до Польщі. Додатковим ризиком активізації трудової міграції з Україні є збільшення кількості студентів, що здобувають освіту за кордоном.