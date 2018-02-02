Школи Миколаєва закриють на карантин

Дитячі садки міста працюватимуть у звичайному режимі.

У Миколаєві з метою запобігання зростанню захворювання на ГРВІ та грип з 5 лютого буде призупинено освітній процес у школах та закладах позашкільної освіти.

Про це повідомляється на сайті Миколаївської міської ради.

«Відповідно до розпорядження в.о. міського голови-секретаря міської ради Тетяни Казакової від 02.02.2018, з метою запобігання зростанню захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип з 05.02.2018 призупинено освітній процес у закладах загальної середньої та позашкільної освіти, муніципальному академічному коледжі», - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що дитячі садки працюють у звичайному режимі.

Як повідомлялось напередодні, 1 лютого, в Україні на грип та ГРВІ захворіли понад 180 тисяч осіб. За даними МОЗ, впродовж 22-28 січня у жодній із областей епідемічний поріг не перевищено. На ГРВІ захворіло 181 287 людей, що типово для цієї пори року.