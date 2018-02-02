Одесити вивели невакцинованих дітей на протест, у МОЗ просять не маніпулювати (фото)

За словами учасників акції, не пускаючи дітей на заняття, місцева влада порушує базовий конституційний принцип про гарантію освіти. На акцію в Одесі відреагували у Міністерстві охорони здоров'я.

Півтори сотні батьків з дітьми в Одесі вийшли з протестом під мерію. Вони бастували проти недопуску дітей на заняття у школи і садочки через відсутність вакцинації від кору (вакцини КПК проти кору, паротиту та краснухи).

Про це пише місцеве видання 048.ua.

За словами учасників акції, не пускаючи дітей на заняття, місцева влада порушує базовий конституційний принцип про гарантію освіти.

"Так, у моєї дитини немає щеплень. Але я в період загострення хвороби не піду у поліклініку її робити. Здорових дітей у лікарні мало. І я не розумію, чому моя дитина не може ходити в школу", – каже учасниця акції Наталія.

"У мене троє дітей і всі не отримали жодного щеплення. Я не хочу ні з ким сперечатися і щось доводити, але це моя позиція. Зараз я вимушений не працювати, а сидіти вдома з дітьми. Мої діти не хворіють. Наші вчителі розводять руками. Освіта по інтернету? Ви серйозно? Тоді навіщо школи? Так дешевше! Розумієте, це абсурд!" – обурювався протестувальник Георгій.

Нагадаємо, станом на минулий тиждень Одеська область входить в число регіонів з найбільшою кількістю хворих на кір (468 випадків).

На акцію в Одесі відреагували у Міністерстві охорони здоров'я. МОЗ закликало владу Одеси "не порушувати закони України і продовжувати стояти на захисті здоров'я та безпеки маленьких одеситів".

"Наслідком відсутності щеплення дитини на кір або відмови від його проведення без медичних показань є обов’язок батьків (опікунів) забезпечити отримання дитиною повної загальної середньої освіти в сімейній (домашній) формі", – повідомляє МОЗ, посилаючись на новий закон "Про освіту".

За ним домашня освіта є тотожною до шкільної, а відповідальність за рівень освіти дітей у такій формі навчання несуть батьки.

"Просимо батьків бути уважними, адже ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків, в тому числі – відмова від забезпечення дитини обов'язковою повною загальною середньою освітою у встановлених законодавством формах, є підставою для покладання на них відповідальності, встановленої законом (Сімейний кодекс ст.155 ч.4).

Окрім закону "Про освіту", МОЗ цитує ряд інших статей українського законодавства.

У законі "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (ст.27 ч.1) щеплення на кір в Україні визначене як обов'язкове.

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А закон "Про захист населення від інфекційних хвороб" статтею 15 ч.2 не дозволяє невакцинованим за календарем щеплень дітям відвідувати дитячі заклади (виховні, навчальні, оздоровчі та інші).

Календар профілактичних щеплень затверджено наказом МОЗ № 595 від 16.09.2011 року та включає обов'язкові щеплення проти кору в 12 місяців та 6 років.

"Таким чином, рішення органів місцевого самоврядування, адміністрацій навчальних закладів щодо недопущення до очної форми здобуття освіти або про тимчасовий (постійний) перехід на домашню (сімейну) форму здобуття освіти дітьми, які не отримали обов’язкових профілактичних щеплень, повністю відповідає чинному законодавству та жодним чином не порушує права особи на здобуття освіти, закріплене статтею 53 Конституції України".

МОЗ наполягає обов'язкових профілактичних щепленнях та підтримує рішення, які врегульовують питання щодо недопущення до очної форми здобуття освіти або про тимчасовий (постійний) перехід на домашню (сімейну) форму здобуття освіти дітьми, які не отримали обов’язкових профілактичних щеплень.