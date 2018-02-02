Активісти захистили скульптуру "Їжачок в тумані" від зазіхань УПЦ МП (фоторепортаж)

Активісти вступились за скульптуру "Їжачка в тумані" та демонтували хрест УПЦ МП у київському сквері.

Кілька десятків активістів демонтували залізний хрест, що ймовірно належав Українській православній церкві Московського патріархату на дерев’яному стовпі в сквері на перетині вулиці Рейтарської і Георгіївського провулка в центрі Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, у сквері відбулася акція щодо захисту скульптури «Їжачок в тумані».

В заході взяли участь близько 70 осіб. Поблизу скверу чергувало кілька десятків правоохоронців.

За словами народного депутата від «Батьківщини» Ігоря Луценка, акція організована місцевими жителями та активісти з молодіжних організацій, які «слідкують за тим, яким чином окремі конфесії поводять себе щодо комунального майна, зокрема, землі».

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«Ми розуміємо реальні загрози, які зависли над цим унікальним, маленьким сквером, в якому знаходиться така унікальна скульптура як «Їжачок в тумані». Навіть невеличка табличка та якийсь символ, свідчить про намір тут відродити якийсь храм часів Київської Русі. Це значить, що нам потрібно діяти з усією рішучістю, показувати, що ми не допустимо нищення скверу, нищення дерев та скульптур, які тут є», - заявив депутат.

На переконання Луценка, встановлення хреста свідчить про наміри продовжувати далі свою активність: «Як правило, спочатку встановлюється хрест з повідомленням, що тут буде відроджено якийсь храм, потім після цього з’являється якась тимчасова споруда у вигляді МАФу чи намету, потім цей намет переростає у капітальну споруду. Цього треба не допускати і дуже рішуче реагувати».

«Відбувся демонтаж тих символів, за допомогою яких намагались застовпити цю територію», - зауважив народний депутат.

У свою чергу, за словами одного з організаторів акції, представника патріотичної організації, хрест впав сам, ледве не поранивши його побратима.

«Він сам впав, бо коли вішали українську символіку на стовп, який досить хлипкий. Один із моїх побратимів вирішив перевірити наскільки міцно стоїть стовп, Хитнув його, і хрест одразу ж впав», - зазначив активіст.

«Зараз разом з правоохоронцями ми шукаємо власника цього хреста. Ми вже давно його шукаємо, незрозуміло на яких підставах він тут встановлювався. Поки що власник не з’явився, але він має нести відповідальність за те, що є небезпечні предмети, які падають згори, і не дай Бог, можуть тут когось покалічити. Нам пообіцяли, що його будуть шукати», - заявив він, додавши, що зараз будуть зібрані усі речі, які висять на стовпі, і будуть передані відповідним церковним установам.