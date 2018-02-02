У Запоріжжі місцеві зірвали проросійський мітинг (відео)

Нечисленні учасники акції зібралися, щоб вшанувати "подвиг радянських бійців під Сталінградом".

У Запоріжжі городяни зірвали проросійський мітинг організації, що називає себе "Безсмертний полк".

Як йдеться в сюжеті ТСН, нечисленні учасники акції пояснювали: зібралися, щоб вшанувати "подвиг радянських бійців під Сталінградом". І рядових запорожців це обурило. Вони мітингувальників звинуватили у пропаганді "русского мира".

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