У Запоріжжі місцеві зірвали проросійський мітинг (відео)

19:04, 02 лютого 2018
Суспільство
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Як йдеться в сюжеті ТСН, нечисленні учасники акції пояснювали: зібралися, щоб вшанувати "подвиг радянських бійців під Сталінградом". І рядових запорожців це обурило. Вони мітингувальників звинуватили у пропаганді "русского мира".

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Теги: #мітинг безсмертного полку Запоріжжя#проросійський мітинг Запоріжжя