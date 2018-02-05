Леонід Краснопільський загинув: що відомо про волонтера, який пройшов полон (відео)

Раніше через донос і фотографії з українськими військовими у телефоні Краснопольський пережив полон у підвалах будівлі СБУ в окупованому Донецьку.

4 лютого в результаті ДТП в Дніпрі загинув відомий волонтер Леонід Краснопольський. Він був успішним дизайнером, який після окупації рідного Донецька став допомагати армії і побував у полоні бойовиків.

Як пише сайт 24, Краснопольський народився і все життя прожив у Донецьку. До війни, за підтримки відомого модельєра Михайла Вороніна, він відкрив тут власне ательє з пошиття престижної чоловічого одягу.

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Як розповідав волонтер у коментарі проекту "Нові герої Донбасу", бізнес був настільки успішним, що житель Донецька не міг уявити, що одного разу все зміниться. "Люди, яких я знав за 20 років як політично амебних, виявилося, що люблять Росію і чекають Путіна, хочуть у "ДНР", — згадував активіст.

З початку збройного протистояння на Донбасі почав допомагати українській армії на блокпостах, але через донос 19-річної дочки партнера по бізнесу потрапив у підвали самопроголошеної "ДНР". "Прийшли до мене в цех з "МГБ "ДНР" люди, які розмахували документами, роздрукованими на принтері, потім пішли і повернулися вже з зброєю", - наголошував тоді Леонід.

Крім того, після терористи в його телефоні знайшли фотографії з українськими військовими, тому протримали його в підвалах будівлі СБУ в Донецьку. Також допитував його слідчий з Росії.

У результаті чоловікові пощастило, і його обміняли. Після пережитого Краснопольський вирішив переїхати з сім'єю в Дніпро, в якому продовжив як дизайнерську, так і волонтерську діяльність. Кожному, хто перераховував кошти для українських бійців, волонтер дарував оригінальну футболку з патріотичним принтом.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Львові від страшної хвороби помер волонтер.