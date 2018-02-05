У Житомирі проведуть фестиваль із вшанування воїнів України "Розстріляна молодість"

19:59, 05 лютого 2018
Суспільство
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Торік цей фестиваль проходив у Житомирі у 9 раз / фото Розстріляна молодість, Facebook

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні,  Всеукраїнський літературно-музичний фестиваль «Розстріляна молодість» відкриється у Житомирі 9 лютого.

Захід проведуть у Житомирському академічному українському музично-драматичному театрі Івана Кочерги.

Нагадаємо, торік цей фестиваль проходив у Житомирі у 9 раз. Зазвичай участь у ньому беруть учасники з різних областей: українські вояки, учасники АТО,  учасники бойових дій на території інших держав,  курсанти Житомирського військового інституту імені Корольова та інші.

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Теги: #новини Житомира