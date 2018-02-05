У Житомирі проведуть фестиваль із вшанування воїнів України "Розстріляна молодість"

Захід проведуть у Житомирському академічному українському музично-драматичному театрі Івана Кочерги.

У Житомирі 9 лютого відкриється фестиваль із вшанування воїнів України «Розстріляна молодість».

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, Всеукраїнський літературно-музичний фестиваль «Розстріляна молодість» відкриється у Житомирі 9 лютого.

Захід проведуть у Житомирському академічному українському музично-драматичному театрі Івана Кочерги.

Нагадаємо, торік цей фестиваль проходив у Житомирі у 9 раз. Зазвичай участь у ньому беруть учасники з різних областей: українські вояки, учасники АТО, учасники бойових дій на території інших держав, курсанти Житомирського військового інституту імені Корольова та інші.