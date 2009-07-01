Куди повідомляти про діючі гральні заклади?

У Закарпатті запровадили «гарячу» телефонну лінію для повідомлень про діючі гральні заклади.

Як повідомив УНІАН виконуючий обов’язки голови Закарпатської облдержадміністрації Володимир ГОБЛИК, сьогодні відбулося засідання обласної комісії з питань ліцензування господарської діяльності щодо організації та утримання гральних закладів, на якій ішлося про виконання вимог нещодавно прийнятого Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

На засіданні, зокрема, було прийнято рішення про запровадження в облдержадміністрації «гарячої» телефонної лінії, на яку мешканці Закарпатської області зможуть повідомити про гральні заклади, які працюють нелегально. Повідомлення прийматимуться за телефоном в Ужгороді 3-53-03 з 9.00 до 18.00 в робочі дні. Аналогічні телефони довіри будуть створені у кожному районі області.

Також на засіданні комісії було зазначено, що до ухвалення згаданого закону в області діяло 526 залів гральних автоматів і 2 казино. З минулого тижня всі ці заклади заборонені і практично всі зачинені.

«Органи місцевого самоврядування, відповідні правоохоронні та фіскальні структури мають докласти всіх зусиль, щоб гральний бізнес покинув наші населені пункти», – зауважив В.ГОБЛИК.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня ц.р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні». Законом забороняється не лише гральний бізнес, але й участь в азартних іграх.

4 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО наклав вето на цей закон і запропонував парламенту допрацювати його з метою реальної заборони цій діяльності на певний період часу до її жорсткого законодавчого врегулювання.

11 червня Верховна Рада подолала вето Президента, 23 червня В.ЮЩЕНКО підписав Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Згідно з підписаним законом, "до суб`єктів господарювання, які організовують і проводять на території України азартні ігри, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу в розмірі вісім тисяч мінімальних заробітних плат з конфіскацією грального устаткування, а прибуток (дохід) від проведення такої азартної гри підлягає перерахуванню до Державного бюджету України". Застосування санкцій здійснюється за рішенням суду, ухваленим за позовом органів державної податкової служби.

Цей закон вступає в силу від дня публікації і діє до ухвалення спеціального законодавства, яке передбачає право здійснення грального бізнесу в спеціально створених гральних зонах.

Від дня набуття чинності цим законом видача ліцензій на здійснення діяльності з організації і проведення азартних ігор в Україні припиняється, а ліцензії, видані суб`єктам підприємницької діяльності до дня набуття чинності цим законом, відміняються.

Кабінет міністрів України впродовж трьох місяців від дня набуття чинності цим законом зобов`язаний розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про діяльність з організації і проведення азартних ігор у спеціально відведених для цього ігрових зонах".