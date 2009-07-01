ДПАУ: українці декларують менше доходів

У 2008 році сума задекларованих доходів українців становила 22,1 млрд. грн., що на 8,1 млрд. грн. менше, порівняно з 2007 р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Державної податкової адміністрації України Сергій ЛЕКАРЬ під час брифінгу, присвяченого підсумкам деклараційної кампанії за 2008 р.

Водночас, за його словами, кількість громадян, які подали декларації про доходи, отримані минулого року, збільшилася на 16 тис. осіб і становила 541,6 тис. громадян.

Як зазначив С.ЛЕКАРЬ, через кризу сума доходів, які декларують українці, перерозподілилася – на сьогодні доходи багатих українців зменшуються. Зокрема, заступник голови ДПАУ повідомив, що в 2008 р. сума найбільшого чистого прибутку, який було задекларовано, становила понад 600 млн. грн., мільярдерів в Україні за підсумками деклараційної кампанії немає.

За підсумками 2008 р., в Україні налічується 7 423 мільйонери, тобто громадян, сума чистого доходу яких перевищила 1 млн. грн., що на 21 менше, порівняно з 2007 р.