Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,72 грн./дол., продають – по 7,79 грн./дол. Курс купівлі/продажу американської валюти трохи підвищився порівняно з 30 червня.

Про це повідомляє Finance.ua. Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,640-7,755 грн./дол., з продажу – 7,76-7,82 грн./дол.

Сьогодні середній курс купівлі/продажу євро в українських банках трохи підвищився порівняно з 30 червня і становить 10,79/10,98 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,70-10,88 грн./євро, з продажу – в межах 10,90-11,06 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні підвищився на 1% порівняно з 30 червня і складає в середньому 0,2360 грн./рубль, продажу – на 0,2%, до 0,2507 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,244 грн./рубль, з продажу – 0,245-0,27 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,72 грн./дол., продають – по 7,79 грн./дол. (курс незначно підвищився відучора).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,82 грн./євро, продажу – 10,96 грн./євро, курс трохи підвищився порівняно з 30 червня.

Курс купівлі російського рубля в київських банках підвищився на 0,9% порівняно з 30 червня і становить в середньому 0,2365 грн./рубль, продажу – знизився на 0,2%, до 0,2506 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,67/7,77 грн., євро – 10,80/10,97 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,63/7,77 грн., євро – 10,50/11,20 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,71/7,79 грн., євро – 10,81/10,95 грн., рубль – 0,243/0,25 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 1 липня, становить: гривні до долара США – 7,6405, до євро – 10,799083, до російського рубля – 0,24616.