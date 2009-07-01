Завтра дощ йтиме лише в одній області

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, лише вдень на Волині місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, у південній частині 18-22°, вдень 27-32°; у Карпатах вночі 9-14°, вдень 18-23°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У Київській області у четвер очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 27-32°. У Києві температура вночі 14-16°, вдень 28-30°.