У НУ-НС побачили загрозу гіперінфляції

Народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності Станіслав АРЖЕВІТІН вважає, що ухвалений закон про внесення змін до законів "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та "Про Національний банк України", а також ряд інших законопроектів, запропонованих урядом, можуть призвести до гіперінфляції в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

С.АРЖЕВІТІН наголосив, що норма про те, що уряд випускатиме цінні папери, а Нацбанк має їх викуповувати, «це по іншому як емісією назвати не можна».

За його словами, «на сьогодні НБУ вже викупив цінних паперів на суму 16,5 млрд. грн. з початку року».

С.АРЖЕВІТІН вважає, що прийняття такого закону може призвести до суттєвого росту інфляції наступного року.

За його словами, «цей шлях нагадує 1998 рік, коли ми мали гіперінфляцію». При цьому він додав, що «наслідки будуть катастрофічними».