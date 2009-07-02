Ветеринарна міліція взялася за генно-модифіковані товари...

Управління ветеринарної міліції МВС України від сьогодні приступило до перевірки наявності маркування, що вказує на вміст генетично модифікованих організмів у продуктах харчування тваринного походження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив начальник Управління ветеринарної міліції МВС України Сергій ОКСЮТА.

За його словами, такі дії міліції пов`язані з урядовими вимогами про необхідність відповідного маркування продуктів щодо наявності (відсутності) ГМО.

Відтепер кожен підприємець або завод з виготовлення інших продуктів харчування зобов’язаний вносити відповідні відомості на етикетку. Згідно із законодавством, продукт харчування може містити лише 0,1% ГМО.

Крім того, як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, за словами С.ОКСЮТИ, впродовж цього року зареєстровано понад 10 масових отруєнь громадян, спричинених вживанням неякісних харчових продуктів, зокрема, гостро постає проблема отруєнь дітей. Тож нині працівники ветеринарної міліції перевіряють дитячі табори, бази і санаторії відпочинку з метою попередити можливе ввезення неякісної продукції.

Так, за перше півріччя 2009 року працівники ветеринарної міліції вилучили з обігу понад 1036 тонн продукції тваринного походження сумнівної якості. Найчастіше така продукція супроводжувалася фіктивними документами про її якість та безпеку, а в багатьох випадках узагалі транспортувалася без жодних документів. Така ситуація створює передумови для виникнення фіктивних фірм із закупівлі незаконно ввезеної тваринницької продукції та підпільних цехів із її перероблення, створенню стійких корумпованих зв`язків із працівниками контрольних органів, що призводить до значних ненадходжень коштів до державного бюджету і сприяє розвиткові тіньової економіки.