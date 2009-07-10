Тимошенко: диверсифікація джерел енергії - це питання незалежності

Уряд України продовжує налагоджувати ефективну співпрацю з іншими країнами у сфері енергетики.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ, прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко провела зустріч з керівництвом компаній Holtec International та Westinghouse. Під час розмови відбувся обмін думками щодо подальшої співпраці України та США в енергетичній сфері.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що питання енергетичної незалежності та диверсифікації джерел енергії є надзвичайно важливими для України, оскільки, за її словами, це питання незалежності країни.

У свою чергу, керівники компаній Holtec International та Westinghouse висловили готовність продовжувати співпрацю з урядом України.

У зустрічі також взяв участь Тимчасовий Повірений у справах США в Україні Джеймс ПЕТТІТ.

Довідка УНІАН. 17 вересня 2007 року ДСП «Чорнобильська АЕС» і американський концерн Holteс International уклали контракт на будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП) на майданчику ЧАЕС. Реалізація проекту будівництва СВЯП-2 - 52 місяці.

СВЯП-2 буде збудовано як сховище сухого типу і призначене для зберігання відпрацьованих тепловиділяючих збірок і відпрацьованих додаткових поглиначів, які накопичилися під час роботи ЧАЕС.

1 липня голова Держкомітету з ядерного регулювання Олена МИКОЛАЙЧУК повідомила, що Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) виділить Україні 3,5 млн. євро на проведення незалежної оцінки безпеки СВЯП-2, а також заводу з переробки рідких ядерних відходів.

У березні 2008 року «Енергоатом» і американська компанія Westinghouse підписали контракт на постачання ядерного палива з 2011 року. Контракт передбачає постачання ядерного палива виробництва американської компанії для реакторів ВВЭР-1000 українських АЕС протягом 2011-2015 років для забезпечення щорічного планового перезавантаження не менш ніж трьох енергоблоків.