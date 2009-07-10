Міліція затримала чоловіка, який 20 разів випадково стріляв у центрі Києва

Співробітники Печерського районного управління міліції тимчасово затримали та доставили до райвідділу особу, яка стріляла з мисливського карабіна в квартирі на вул. Городецького.

Про це УНІАН повідомили у київській міліції.

За словами співрозмовника агентства, затриманий громадянин Т., 1978 р. н., представився другом та охоронцем громадянина Г., 1975 р. н. (за інформацією поінформованих джерел, останній є колишнім зятем Президента України Віктора ЮЩЕНКА Михайлом ГОНЧАРОМ).

У даний час міліція встановлює особу затриманого, оскільки при ньому немає документів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці, близько 11.00, до міліції надійшла інформація, що чоловік замкнувся у квартирі на вул. Городецького, 12 і стріляє по стелі та вікнах. Певний час співробітники міліції, які прибули за вказаною адресою, не могли потрапити до квартири, оскільки її власник не відчиняв дверей.

Після того як правоохоронці потрапили до квартири, звідки близько опівдня чулися постріли, з’ясувалося, що "в квартирі знаходилися дві людини, один з яких громадянин Г., 1975 р. н., спав, а інший – громадянин Т., 1978 р. н., зазначив, що він випадково почав натискати на курок мисливського карабіна "Вулкан ТК".

Як зазначив співрозмовник агентства, оперативною групою в приміщенні було знайдено близько 20 відстріляних гільз.

За попередньою інформацією, обидва чоловіки знаходились в стані сп’яніння.

Причини та обставини інциденту поки що остаточно не з’ясовані.