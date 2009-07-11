У Києві планують збудувати найвищий в Європі православний храм

Біля станції метро «Либідська» скоро може вирости найвищий в Європі православний храм Святого Воскресіння. Його висота складе 120 метрів, повідомив газеті "Сегодня" прес-секретар Української православної церкви Московського патріархату Василь АНІСІМОВ.

«Кафедрального собору у нас в Києві немає, тому ще два роки тому ми отримали всі дозволи на його спорудження, одержали землевідведення. Мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ навіть пожертвував 5 кілограмів золота на куполи. Зараз уже затвердили проект будівництва, - розповів В.АНІСІМОВ. – Триває збір грошей на храм. Плануємо закінчити будівництво до 2011 року».

При цьому видання зазначає, що жителі району не задоволені новим будівництвом.

«Розв`язку на Московській площі ще не закінчили, а тут нове «будівництво століття» в тому ж районі. Знову шум, бруд і пробки. Тут і так із зеленню проблема, навіщо рубати ще дерева?!», - обурена жителька Голосіївського району Ірина ШЕВЧУК. Але церковники впевнені, що сквер на місці майбутнього храму і так був мало кому потрібний. «Ця земля - відразу за мостом, на болотищах. Там завжди було звалище сміття. Чому ж воно не заважало місцевим жителям?», - дивується В.АНІСІМОВ.

Щоправда, новий собор буде найвищим у Європі лише серед православних храмів. Їх випереджають католики. Світовий лідер - Ульмський собор у Німеччині, його висота 161,5 метра. З європейських гігантів за ним іде також представник Німеччини - знаменитий Кельнський собор. Його висота - 157,4 метра. З православних, для порівняння, висота Казанського собору в Санкт-Петербурзі - 71,5 метра, Ісаакіївського - 101,5, храму Христа Спасителя в Москві разом з куполом і хрестом - 105. В Україні поки що найвищою вважається Лаврська дзвіниця, збудована в 1744 році. Її висота - 96,52 метра.