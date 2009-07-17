Пам'ятник Мазепі потребує допомоги від Тимошенко

Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій АСАДЧЕВ поінформував прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО про перешкоджання мером Полтави Андрієм МАТКОВСЬКИМ проведенню адміністрацією робіт із встановлення в місті пам`ятника гетьманові України Івану Мазепі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.АСАДЧЕВ заявив у прямому ефірі ОДТРК «Лтава», коментуючи рішення міськради Полтави про визначення замовником на будівництво пам`ятника виконкому Полтави, прийняте за ініціативою А.МАТКОВСЬКОГО.16 липня чиновники Полтавського міськвиконкому призупинили роботи з будівництва пам`ятника І.Мазепі на Соборній площі міста.

«МАТКОВСЬКИЙ був поставлений силами Блоку Тимошенко. Ми чекаємо відповіді самої Юлії Володимирівни і її партії на це рішення. Я з нею особисто говорив. 14 липня, на мій день народження, вона мені зателефонувала, привітала, і я її поінформував про цю позицію. Я їй сказав, що це буде спрямовано і проти БЮТу. Я її попросив перетелефонувати в місто і сказати своє бачення. Вона сказала, що відхрещується від таких дій і рішень мера. Вона категорично проти цього і за те, аби пам`ятник був встановлений, тим більше є відповідне рішення уряду. Але є й рішення міста. Або МАТКОВСЬКИЙ йде проти прем`єра чи...», - заявив В.АСАДЧЕВ.

Він також відзначив, що партія Ю.ТИМОШЕНКО – Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина» - повинна дати політичну оцінку діям члена партії А.МАТКОВСЬКОГО.

«Батьківщина» не зможе відмовчуватися. Вона повинна висловити свою офіційну позицію. І ТИМОШЕНКО повинна сказати свою позицію. Оскільки це антидержавницький крок», - заявив губернатор.

Як повідомляв УНІАН, рішення про встановлення пам`ятника І.Мазепі було ухвалено на сесії міськради Полтави 22 серпня 2008 року. Замовником проекту виступила облдержадміністрація. Проте Полтавська облрада 25 листопада відмовилася виділяти фінанси на будівництво монумента І.Мазепі і шведському королю Карлу XII.

15 липня 2009 р. міськрада Полтави визначила замовником на будівництво пам`ятника владу Полтави.

Також депутати Полтавської міськради звернулися до депутатів Полтавської облради з проханням дати оцінку діяльності губернатора і вимагають його відставки. Приводом для ухвалення звернення стали події 14 липня, коли, як стверджують в міськвиконкомі, було «самовільно захоплено місце для будівництва пам`ятника Івану Мазепі», причетним до якого в міськвиконкомі вважають керівництво Полтавської ОДА.

У зверненні сказано, що «всі спроби депутатського корпусу Полтави налагодити конструктивну роботу між містом і областю стають неможливими не з вини депутатів, оскільки у керівництва ОДА є велике бажання незаконно втручатися в здійснення повноважень міської влади».